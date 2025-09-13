◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が１３日、名古屋市内で行われ、メーンで拳を交える世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、挑戦者のＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝はともに計量を一発でクリアした。

井上尚弥が薄めのサングラスにＴシャツ姿で登場すると、会場は大盛り上がり。服を脱いで肉体美を現すと、さらに歓声が上がった。計量台に上がった井上は少しほほえんだ。ともに一発でクリアした２人は握手を交わし、笑顔を見せた。

井上が勝利すれば、世界戦通算２６連勝目となり、元５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（米国）、ヘビー級で２５度の防衛を果たしたジョー・ルイス（米国）と並び史上最多の世界戦連勝記録となる。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１５戦１４勝（１１ＫＯ）１敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料配信される。