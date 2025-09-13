◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・高田勇仁―同級２位・松本流星▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・武居由樹―同級１位クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、愛知・名古屋市 ＩＧアリーナ）

ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が１３日、試合会場となる名古屋市のＩＧアリーナ・サブアリーナで行われた前日計量にのぞみ、規定体重の５３・５キロで一発クリアした。挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝は５３・４キロでパスした。

計量は公開（有料）で行われ、計量を終えた両雄がフェースオフで闘志をぶつけ合うと、１４９２人のファンは一斉にスマホをかざした。約１５秒のにらみ合い。８秒過ぎにはメディナが一歩距離を近くと緊迫感は一気に増した。

計量後、取材に応じた武居は「コンディションはすごく良い状態。スムーズに減量もしっかりできた。向き合った時にはいい表情してきた。（距離を）詰めてきたので、ちょっとなんか燃えた。いいスイッチを入れてくれました。いい試合になりそうだなと感じた」と力を込めた。

武居は２０２４年５月の東京ドーム興行で、ジェーソン・モロニー（オーストラリア）に判定勝ちして世界王座を奪取。同年９月、元ＷＢＣ世界フライ級王者・比嘉大吾（志成）に判定勝ちして初防衛すると、今年５月には、ユッタポン・トンディー（タイ）に初回ＴＫＯ勝ちしてＶ２を決めた。

メディナとの試合展開について聞かれた武居は「打ち合いの展開も絶対、どこかであるんだろうな。向こうの気持ちも強そうですし。打ち合いになるなら、いい打ち合いをしてやろうって感じ」と話した。公開計量については「（井上）尚弥さんの人気というのがもちろんあると思うんですけど、すごく注目されているなとおもうので、いいモチベーションになりました。お客さんの顔を見て、いいスイッチになりました」と武居。「強いチャレンジャーですけど、チャンピオンとして格の違いを見せてやろうかなと思っています。試合内容で尚弥さんより派手にして、バチッと倒したいなと思っています」と気合を込めた。

戦績は武居が１１戦全勝（９ＫＯ）、メディナが２５勝（１８ＫＯ）４敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料配信される。