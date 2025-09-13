カーリング女子のロコ・ソラーレでサードを務める吉田知那美（３４）が激動の日々を振り返った。

カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦３日目（１３日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）のタイブレークではフォルティウスに２―７に敗戦。決勝進出を逃し、３大会連続の五輪出場はならなかった。

それでも吉田知は「自分たちが五輪に出ている時はあまり見えていなかったけど、世界中を見ると、なんで五輪にこんな強いチームがいないんだろうとか、表彰台に乗れるのはたった３チームで、なおかつ金メダルを取れるようなチームは１つ。やっぱり勝負ごとだと思うし、時の運もあるので、この４年間いろんなことがありながら、準備を続けて、このチームでプレーすることをあきらめなかった私たちを褒めたい」と前向きに語った。

銀メダルを獲得した２２年北京五輪後は苦悩の日々を過ごした。「本当に心の整理をして、コミットして、覚悟を持ってこのトライアルに挑みたいと思ってきた」と明かした上で「そういった意味では最高の準備ができた。いろんな人の力を借りて、絶対に勝つんだ、このチームで絶対に五輪に行くんだと、もうそれだけに集中するんだと思って過ごせたので、そういった意味では大成功のトライアルだった」と声を弾ませた。

今回は五輪に届かなかったが、吉田知に宿る心の炎は消えていない。「五輪は絶対に４年に一度ある。目指したかったらいつまでも目指せる。今回は行けなかったけど、五輪はいつもそこにある。五輪は４年後、８年後、１２年後もある。だからもうそんな悲観することない。強くなりたいと思い続ければ、きっとまたチャンスは来る。五輪がなくなっちゃったらもう頑張るチャンスすらもないので、そういった意味では悲観することない」とまだまだ歩みを進める覚悟だ。