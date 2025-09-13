Å·ÍýÂç¤¬³«Ëë3Ï¢¾¡¡¡ÀèÀ©ÂÇ¤Î¾®ÃÓ¡Ö¤³¤Î½©¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅ°¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þºå¿ÀÂç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Âè2Àá1²óÀï¡¡Å·ÍýÂç8¡½1´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡GOSANDOÆî¹ÁÌîµå¾ì¡Ë
¡¡Å·ÍýÂç¤¬³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£3²óÉ½¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç2ÈÖ¡¦¾®ÃÓ¸ö»ËÏº¡Ê4Ç¯¡áÌ§Åç¡Ë¤¬±¦Íã¼ê¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ëÀèÀ©¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¼ººö¤äË½Åê¤Ç·×4ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤¬2¡½1¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¾®ÃÓ¤Ï5²óÉ½¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó3ÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¡£¤³¤ì¤Ç³«Ëë¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½Õµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÂÇÎ¨¡¦172¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÄ¹ÂÇ¤òÁÀ¤ï¤º¤Ë¥ß¡¼¥È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½©¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅ°¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤ÏÍ¥¾¡Ã¥²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡»°Ê¾´²»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢»×¤¤¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£