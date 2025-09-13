NHKは13日、2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者を発表。俳優、タレント、画家の片岡鶴太郎（69）が「ちむどんどん」以来4年ぶり、6作目の朝ドラ出演を果たす。

同作は、文明開化が急速に進むも女性の職業が確立されていない明治時代を舞台に、看護の世界に飛び込んだ2人の女性を描く。見上愛（24）と上坂樹里（20）がダブル主演する。

今回、鶴太郎は坂東彌十郎演じる舶来品を扱う「瑞穂屋」経営者・清水卯三郎と旧知の仲であり、幕末のヒーローとして広く知られる勝海舟役を務める。 「江戸時代の活躍を描いた勝海舟の姿は多く観られますが 今回は明治期の勝海舟に焦点が当てられます。今まで観た事の無い明治期の勝海舟を 私が新たな勝海舟を創り演じて参ります」と、意気込んだ。

鶴太郎はこれまで、「チョッちゃん」「春よ、来い」「梅ちゃん先生」「とと姉ちゃん」「ちむどんどん」と朝ドラ5作に出演してきた。最近はNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演し、妖怪画家・鳥山石燕役の怪演ぶりが話題を呼んでいる。

◆片岡 鶴太郎（かたおか・つるたろう）1954年（昭29）12月21日生まれ、東京都西日暮里出身の70歳。高校卒業後、片岡鶴八に弟子入り。3年後に声帯模写で独り立ちし、「オレたちひょうきん族」などのバラエティー番組で人気者に。88年にはボクシングのライセンスを取得した。また、画家や初夏など幅広く活躍。役者としても89年、映画『異人たちとの夏』（大林宣彦監督）で日本アカデミー賞最優秀助演男優賞受賞。