元SKE48・松井珠理奈、結婚願望に言及「2年以内？」 お相手は「自分で見つけたい！」
元SKE48の松井珠理奈（28）が13日、都内で写真集『アイヲシル』（宝島社）の発売記念イベントを実施。結婚願望に言及した。
【写真】スタイル抜群…黒×青のコーデで登場した松井珠理奈
タイトルにちなみ、どんな愛が知りたいか問われると、松井は「小さいころに親が離婚しているので、家族3人の思い出があんまりなくて。それが寂しいなと思うので、いつかは新しい家族を作ることができて、家族愛を知ることができたら幸せだなと思います」とほほ笑んだ。
本作では、結婚願望にも言及しているが、松井は「口に出して言うと、恥ずかしいですね」と照れ笑い。未来予想図を問われると、「30歳？早いかな？2年以内っていうと、早いな」と想像をふくらませた。
一方、その兆しを問われると「自分で見つけたい！」と宣言。「紹介してもらってもすてきですが、なるべくどこかで出会って、この人がいいと思った人と結婚できたらと思います」と盛り上がり、「私は、自分で責任をもって結婚したい。自分で決めてこの人がいいと思った人なら、あれ？と思って納得できる」と分析。「結婚する前からネガティブですね」と頭を抱えつつ、「結婚も自分で決めたいです！」と力強く語った。
本作は、松井の地元・東海地方で撮影を敢行。自然体の姿に加え、初挑戦のランジェリーカットや、水着カット、ソロ曲「赤いピンヒールとプロフェッサー」を彷彿（ほうふつ）とさせるカット、愛犬との癒やしのショットなど、さまざまな表情を収めている。1st写真集発売から10年という時を経て、さらに魅力を増した松井の“今”を詰め込んでいる。
