2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に坂東彌十郎が出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

彌十郎が演じるのは、日本橋で舶来品などを手広く扱う「瑞穂屋」を営む清水卯三郎。りん（見上愛）、直美（上坂樹里）と深く関わりを持つようになる人物だ。

坂東彌十郎（清水卯三郎役）コメント『風、薫る』出演への意気込み脚本を読ませていただき、明治を生きた清水卯三郎という人物にとても興味を持ちました。時代の移り変わりを読みながら独自の考えを持ち、主人公たちに独特な表現で伝えていく。今からワクワクしております。

連続テレビ小説への出演朝ドラは初出演です。家族と朝食をとりながら観ることが多いのですが、毎日明日が待ち遠しい思いでした。

看護との接点・思い出年齢的なこともありますが、病院へ行くことも多く入院も何度か経験して、その度に看護に関わる方々の仕事ぶりや優しさに感動を覚えます。入院が長く心細かったときなどの励ましには本当に感謝しております。（文＝リアルサウンド編集部）