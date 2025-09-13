2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に内田慈が出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

内田が演じるのは、「瑞穂屋」の店員・柳川文。店の商品を誰よりも知り尽くし、外国人の接客もこなす。

内田慈（柳川文役）コメント『風、薫る』出演への意気込み私、飛び上がりました、嬉しくて。文さんは、現段階ではちょっとミステリアスなところがあります。彼女の真ん中に何があるのか丁寧に寄り添い、優しく紐解いていきたいと思います。観てくださる皆さまにとって、『風、薫る』の放送が楽しみで早起きしちゃう、そんな作品にできたらな。

連続テレビ小説への出演『まれ』に京極ミズハ役で出演してから、時を経て2回目の朝ドラ出演になります。能登半島でのライブシーンを演じるためにシンガーソングライターのミナクマリさんに楽曲提供＆ご指導いただき、シタールを演奏しながら歌いました。その練習した時間とドキドキだったライブシーン撮影は、今でもとても心に残っています。

看護との接点・思い出NHKのドラマ『お別れホスピタル』で療養病棟で働く看護主任を演じたこと、また家族の最期を見届けた経験から、看護する側と看護される側（そしてそのご家族たち）がどんな関係だったらお互いにステキなのだろう、ということをよく考えます。「不安」という共通の敵に力を合わせて向き合える同士みたいな関係になれたらステキなのかな、と今は思っています。（文＝リアルサウンド編集部）