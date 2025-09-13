¡Öº£µ¨¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ°¡×¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì!¡×¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î´ñÈ´¤Ê¿·¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¥×¡¼¥Þ¤Ï12Æü¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¥¤¥¨¥í¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@BlackYellow)¤ËÂÐ¤·¤Æ³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï½¹¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤ó¤À¡×¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì!¡×¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ°¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î1¤Ä¡×¤È¸·¤·¤¤°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¥¤¥¨¥í¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@BlackYellow)¤ËÂÐ¤·¤Æ³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï½¹¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤ó¤À¡×¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì!¡×¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ°¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î1¤Ä¡×¤È¸·¤·¤¤°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
Ready to rep. @pumafootball— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 12, 2025
https://t.co/1IR54j6kZT pic.twitter.com/P16tghDL6q
Loud and clear ⚫️ @pumafootball— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 12, 2025
The BVB 25/26 away kit is here!
https://t.co/1IR54j6kZT pic.twitter.com/V07E5AK0RP