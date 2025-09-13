¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤òTVer¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¡ª¡ÖÆü¥Æ¥ì¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Þ¤Ä¤ê¡ª¡×¡ÚÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¦ºîÉÊ°ìÍ÷¡Û
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²áµî¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤òTVer¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¡ªÆü¥Æ¥ì¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Þ¤Ä¤ê¡ª¡×¤òÅ¸³«¡£
ÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷Åö»þ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡×¡Ö²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³¡×¡Ö²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ªº£¸å¤â¡¢10·îËö¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¡¹¤È¿Íµ¤ºîÉÊ¤òÄÉ²ÃÇÛ¿®Í½Äê¡£
TVerÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡§https://tver.jp/specials/ntv_popular
ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¦ºîÉÊ°ìÍ÷¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
<ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë>
¢¨¾ÜºÙ¤ÏTVer¤Ë¤Æ¡¢³ÆÈÖÁÈ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¾ÜºÙÍó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢£9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë»þÅÀ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÈÖÁÈ
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û
HUNTER¡ßHUNTER ¸¸±ÆÎ¹ÃÄÊÔ ¸åÈ¾¡¿G.I.ÊÔ
¡Ú¥É¥é¥Þ¡Û
²«¶â¤ÎÆÚ¡Ý²ñ·×¸¡ººÄ£ ÆÃÊÌÄ´ºº²Ý¡Ý
»äÎ©¥Ð¥«¥ì¥¢¹â¹»
¼å¤¯¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡ÁÀÄ»ÖÀèÀ¸¤È¤Ø¤Ã¤Ý¤³¹â¹»µå»ù¤ÎÌîË¾¡Á
¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º
³Ø¹»¤Î¥«¥¤¥À¥ó
¤¤¤Ä¤«¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÇÄ«¿©¤ò Season£±
ÙÝ¾åº£Æü»Ò¤ÎÈ÷ËºÏ¿
²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê
¥¼¥í °ì³ÍÀé¶â¥²¡¼¥à
¥È¥É¥á¤ÎÀÜÊ
¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°
Éð»Î¥¹¥¿¥ó¥È°©ºä¤¯¤ó¡ª
¡ô¥ê¥â¥é¥Ö ¡ÁÉáÄÌ¤ÎÎø¤Ï¼ÙÆ»¡Á
¤¹¤¤¹¤¥ï¥ó¥ï¥ó¡ª
¾Â¤ë¡£¹Á¶è½÷»Ò¹âÀ¸
ACMA:GAME ¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à
³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é
´ÎÂ¡¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ºÊ
ÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±
ÁêÂ³ÃµÄå
Êü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ
½÷²¦¤Î¶µ¼¼
¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¡ª¤ï¤¿¤·¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ
¥Ç¥«¥ï¥ó¥³
Îø¤Ç¤¹¡ª¡Á¥ä¥ó¥¡¼·¯¤ÈÇò¾ó¥¬¡¼¥ë¡Á
¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë
²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³
²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³¡Á2018¥é¥Ö¡õ¥É¥ê¡¼¥à¡Á
¢£9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÇÛ¿®¤ÎÈÖÁÈ
¡Ú¥É¥é¥Þ¡Û
ÈþµÖ-·¯¤¬¤¤¤¿Æü¡¹-
»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÇÛ¿®¤ÎÈÖÁÈ
¡Ú¥É¥é¥Þ¡Û
¶Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤½÷
º£¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ò¶¼Ç÷¤·¤Þ¤¹
²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¤ÎµÕ½±
ºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿
¢£9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÇÛ¿®¤ÎÈÖÁÈ
¡Ú¥É¥é¥Þ¡Û
¿Æ¥Ð¥«ÀÄ½ÕÇò½ñ
¢£9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÇÛ¿®¤ÎÈÖÁÈ
¡Ú¥É¥é¥Þ¡Û
¤¤¤Ä¤«¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÇÄ«¿©¤ò Season£²
