日向坂46河田陽菜2nd写真集より、ハッピーな笑顔に癒やされる先行カット第2弾公開

日向坂46河田陽菜の2nd写真集（タイトル未定）より先行カット第2弾が公開された。

■人気ビール店「Mikkeller」のテラス席で撮影

今回解禁となったのは、写真集のロケをデンマークですると決まったときに河田が「ここに行ってみたい」とリクエストした現地の人気ビール店「Mikkeller」のテラス席でのショット。

様々なフレーバーのビールをテイスティングして、ファニーなイラスト付きのビッグトートをゲットした河田のハッピーな笑顔に心癒される一枚だ。

なお、写真集公式X（@hina2ndphotoでは、河田からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新予定。

河田陽菜の2nd写真集は、11月11日発売。

撮影／SAKAI DE JUN

■書籍情報

2025.11.11 ON SALE

日向坂46 河田陽菜2nd写真集『（タイトル未定）』

■関連リンク

写真集公式X

https://x.com/hina2ndphoto

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/