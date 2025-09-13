日向坂46河田陽菜2nd写真集より、ハッピーな笑顔に癒やされる先行カット第2弾公開
日向坂46河田陽菜の2nd写真集（タイトル未定）より先行カット第2弾が公開された。
■人気ビール店「Mikkeller」のテラス席で撮影
今回解禁となったのは、写真集のロケをデンマークですると決まったときに河田が「ここに行ってみたい」とリクエストした現地の人気ビール店「Mikkeller」のテラス席でのショット。
様々なフレーバーのビールをテイスティングして、ファニーなイラスト付きのビッグトートをゲットした河田のハッピーな笑顔に心癒される一枚だ。
なお、写真集公式X（@hina2ndphotoでは、河田からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新予定。
河田陽菜の2nd写真集は、11月11日発売。
撮影／SAKAI DE JUN
■書籍情報
2025.11.11 ON SALE
日向坂46 河田陽菜2nd写真集『（タイトル未定）』
