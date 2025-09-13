FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ソロメジャーデビュー曲ジャケットで七福神スマイル。ラジオOAも決定
FRUITS ZIPPERのミントグリーン担当・櫻井優衣が、9月19日に発売するソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」のジャケットを公開した。
今作ジャケットは、櫻井がトレードマークの”七福神スマイル”でウィンクをする姿が印象的だ。また、Uta-netにて歌詞も先行公開されている。
さらに、9月15日放送の『FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス)』にて「キミのことが好きなわたしが好き」が初めてラジオオンエア解禁されることが決定した。当日の放送には、櫻井優衣本人も登場し、ソロメジャーデビューや楽曲について語る予定だ。
9月19日(金)の配信リリースされるソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」は、自分を好きになる気付きをくれた相手へ思いを伝える自己肯定ラブソング。歌詞の中の「肯定感アップデートのお知らせ」という部分が耳に残る作品になっている。
櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」
2025年9月19日(金) 配信リリース
https://sakurai-yui.lnk.to/kiminokotoPR
歌詞：https://www.uta-net.com/song/380112/
