この軽EVはバカ売れの予感！　ホンダN-ONE e:は満充電で295kmも走る上に価格は269万9400円から！
2025年9月13日 12時0分 WEB CARTOP
ついに軽乗用EVの新たな選択肢「ホンダN-ONE e:」が出るぞ！　航続距離は日産サクラの1.5倍を目指す
【試乗】すごいぞホンダN-VAN e:！　物流も趣味の世界にも革命を起こす可能性アリの夢が詰まる１台だった
10年で300万台のホンダ「Nシリーズ」！　これってどのぐらい「スゴイ」数字？