Mori Calliopeが自身のデビュー5周年を記念したライブ配信にて、新曲「Orpheus」のサプライズリリースとMV公開を行った。

日本のみならず世界各国での人気が高いVirtual Artist Mori Calliope。日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルを持ち、2022年にユニバーサルミュージックよりメジャーデビューしている。

そんなMori Calliopeによる新曲「Orpheus」は、これまで何度もMori Calliope楽曲の作曲/プロデュースを担当している蔦谷好位置が作曲/プロデュースを行なっている。MVはMori Calliope自ら考案したストーリーをアニメーション化。主人公”Orpheus”とMori Calliopeが織りなすコミカルな内容と印象的なダンスに注目のミュージックビデオとなっており、配信ジャケットはMori Calliope本人が手掛けた。