奥田民生が2026年1月より、バンドMTR&Y (奥田民生・湊雅史・小原礼・斎藤有太)と共に17ヵ所をまわる全国ツアー＜奥田民生「MTRYツアー2026 “春 Ooh La La”」＞を開催することが決定した。ソロツアーとしては約3年ぶりとなる。

＜MTRYツアー2026 “春 Ooh La La”＞は、1月11日の千葉・市原市市民会館を皮切りに、3月29日の東京・昭和女子大学 人見記念講堂まで、全18公演で行われるもの。チケットの奥田民生ファンクラブ『エーギョー★ライダー』最速先行予約受付は本日9月13日午後12時より。

奥田民生は2024年10月開催のソロ30周年記念公演(東京・両国国技館2days公演)や、その後の吉川晃司とのOoochie Koochieによるリリースや全国ツアーなど、還暦を越えても変わらず精力的な活動を展開中だ。

■全国ツアー＜奥田民生「MTRYツアー2026 “春 Ooh La La”」＞

▼2026年

1月11日(日) 千葉・市原市市民会館

open16:00 / start17:00

1月18日(日) 埼玉・さいたま市文化センター 大ホール

open17:00 / start18:00

1月23日(金) 滋賀・滋賀県立文化産業交流会館

open18:00 / start19:00

1月31日(土) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

open17:00 / start18:00

2月01日(日) 熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール

open17:00 / start18:00

2月07日(土) 神奈川・相模女子大学グリーンホール(相模原市文化会館)

open17:00 / start18:00

2月11日(水祝) 新潟・新潟テルサ

open17:00 / start18:00

2月14日(土) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)

open17:00 / start18:00

2月20日(金) 岡山・倉敷市民会館

open18:00 / start19:00

2月22日(日) 京都・ロームシアター京都メインホール

open16:30 / start17:30

2月28日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

open17:00 / start18:00

3月07日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:00 / start18:00

3月14日(土) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

open17:00 / start18:00

3月15日(日) 広島・上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)

open16:30 / start17:30

3月20日(金祝) 石川・本多の森 北電ホール

open16:30 / start17:30

3月22日(日) 大阪・梅⽥芸術劇場メインホール

open16:30 / start17:30

3月28日(土) 東京・昭和女子大学 人見記念講堂

open17:00 / start18:00

3月29日(日) 東京・昭和女子大学 人見記念講堂

open16:00 / start17:00

▼チケット

前売指定席 9,350円(税込)

※小学生以上有料

※未就学児童、大人1名につき子供1名まで膝上可

【ファンクラブ「エーギョー★ライダー」先行予約受付】

受付期間：2025年9月13日(土)12:00〜9月30日(火)23:59

受付URL：https://e-gyo-rider.jp

※お申し込みには『エーギョー★ライダー』会員登録(有料)が必要

