◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。ドジャース移籍後初対決となった現役最多265勝右腕ジャスティン・バーランダー投手（42）から第2打席は四球を選び、連続試合出塁を17に伸ばした。しかし、第1打席は二ゴロ、第3打席は中飛に打ち取られた。

第1打席は力ない二ゴロに打ち取られ、第2打席は1点を追う3回2死走者なしの場面。ここはフルカウントまで持ち込むと、7球目のカーブを見極めて一塁へ歩いた。しかし、続くベッツが空振り三振に倒れて同点とはならなかった。

1点を追う5回も2死走者なしの場面。ここはカーブを2球続けられてあっさり追い込まれると、3球目の低めのスライダーに崩されて力ない中飛に打ち取られた。

バーランダーとの通算対戦成績は23打数5安打、打率.217、2本塁打3打点。エンゼルス時代の2023年8月11日以来2年ぶりの対戦となる。大谷は今年7月11日のジャイアンツ戦で右翼後方の「マッコビー湾」へ直接飛び込む場外本塁打「スプラッシュヒット」を日本選手で初めてマーク。ビジター選手がシーズンに2度マークするのは過去2度しかなく、大谷には通算3人目のシーズン2本目の「スプラッシュヒット」が期待される。

この日からナ・リーグ西地区3位のジャイアンツ、同東地区首位のフィリーズとの勝負の10連戦に突入。10日に地区優勝マジック13が再点灯。昨年の9月26日よりも早い最短18日（同19日）の優勝へ、勝負の10連戦となる。