¡Ú ¤µ¤È¤¦¼î½ï ¡ÛSNS¤ÎDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¹¶·â¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡¡ ¡È»ä¤«¤é¤ÎÆæ¤ÎDM¤Ï³«¤«¤Ê¤¤¤Ç¡É ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÃí°Õ´µ¯
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢DM¹¶·â¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤µ¤È¤¦¼î½ï ¡ÛSNS¤ÎDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¹¶·â¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡¡ ¡È»ä¤«¤é¤ÎÆæ¤ÎDM¤Ï³«¤«¤Ê¤¤¤Ç¡É ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÃí°Õ´µ¯
¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤ÎDM¤Ë¡×¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·»ä¤«¤é¡¢¤Ê¤¾¤ÎDM¤¬ÆÏ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡×¡Ö»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢³«¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢X¤Ê¤É¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤â·Ù²ü¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
