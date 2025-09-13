韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第9話にて、ユメキ（25歳）がカリスマ性あふれるパフォーマンスで魅了した。

【映像】うますぎる！ユメキのダンスとラップ

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

前回の最下位から、大きくジャンプアップ！

練習生たちが4つのグループに分かれ、それぞれ新曲を披露するセミファイナルの「デビューコンセプトバトル」。これまで有名振付師として活動し、数々のK-POPアーティストの振付を手がけてきたユメキは、このバトルで「Lucky MACHO」チームに所属している。ユメキは、リーダーを初めて担当することになったパク・ドンギュ（20歳）をサポート。チームは順調にパフォーマンスを磨き上げ、中間評価でマスターから1位に選ばれた。

「誰よりも切実な気持ちを込めて、素敵なパフォーマンスを披露したいです」と意気込んで、本番のステージに上がったユメキ。メンバーはクールなレーサージャケットの衣装で揃え、まずはキム・ジュンミン（22歳）がバイクにまたがる強烈なパフォーマンスで、観客の度肝を抜く。

これまではダンスの実力が注目されがちなユメキだったが、「Lucky MACHO」のステージではラップの実力も発揮。流暢なラップを挑発的に繰り出すと、控室で見守る練習生たちからも大きな歓声が起こる。

もちろんダンスの実力も圧倒的で、ダンスブレイクでは余裕たっぷりにキレのいい動きで魅了。終盤ではセンターに立ち、パンツのウエスト部分に手を置いて、セクシーな表情でワイルドな魅力を発揮した。視聴者からは「ラップえぐい」「ラップ良い！」「めちゃくちゃ上手くなってる！」「ユメキ、ダンスがうますぎる」「本当に努力の塊」「ユメキすごいよ！」「こんなに上手かったの！？」「想像以上の進化でひっくり返ってる」「ユメキが良すぎて泣いている」と感嘆するようなコメントが相次いだ。

そして結果が発表されると、ユメキは1520点でチーム内3位という高得点を獲得した。前回の「レベル争奪ポジションバトル」でユメキは「Tambourine」チームをリーダーとして牽引したものの、会場の観客による現場評価では720点という低すぎる点数でチーム最下位に。視聴者からも「この順位はおかしい」という声が相次いでいた。それだけに今回の結果に、「ユメキ、良かった！」「泣いた」「報われて嬉しい！」「感動で号泣」という感動の声が多く見られた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）