東京世界陸上が開幕

陸上の世界選手権東京大会が13日、国立競技場で開幕した。東京での開催は1991年大会以来、34年ぶり。男女混合4×400メートルリレーの日本は、予選1組に登場。3分12秒08の日本新記録で組5着となった。一度は敗退となったが、2組の上位チームに失格が出て繰り上がりに。サプライズ決勝進出を果たした。決勝進出は史上初。

1レーンの日本は1走から今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子のメンバーで予選に臨んだ。スタート前のレーン紹介でひと際大きな歓声を浴び、今泉から8番手付近で井戸へ。2走・井戸は6番手に上げる力走。3走・吉津はそのままポジションを守り、アンカーの松本にバトンを託した。最後の直線でジャマイカを抜き、5着でゴール。従来の日本記録3分15秒71を3秒63も大幅更新する新記録となった。

各組の着順上位3チーム＋タイム上位2チームが決勝に進める条件だったが、続く2組の結果、日本は予選敗退に。選手たちは涙ながらに中継局のインタビューに応じていた。ところが、2組を走ったケニアが失格。繰り上がり進出が決まり、選手たちは絶叫し、涙で抱き合った。

再びマイクを向けられ、今泉は「なんも言えないですね」、井戸も「やばいです、もう1本走れるのうれしいです」と歓喜。吉津は「チャンスをもらえたのであとは出し切れるか」、松本も「もうほんとにうれしい気持ちなので、ラスト1本大事にもう1回日本記録を更新したい」と夜に行われる決勝に向け、意気込んだ。



