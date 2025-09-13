BAND-MAID、『バズリズム02』に初出演決定。最新EP『SCOOOOOP』特典詳細も発表
BAND-MAIDが、9月19日24時59分から放送予定の日本テレビ系音楽番組『バズリズム02』に出演することが発表された。
BAND-MAIDは同番組に初出演。歌唱のみならず、トークゲストとしても東條するとのことだ。
さらに、10月22日発売の最新EP『SCOOOOOP』の各種特典絵柄が解禁された。各形態に封入される初回生産分封入特典では、収録曲全てのタイトルロゴがあしらわれたオリジナルピックがランダムで封入。公開された情報によると穴が空いているデザインで、各々楽しみ方をアレンジできる仕様だ。1種はシークレットとなっており詳しいデザインは公開となっていないが、コンプリートしたくなるようなアイテムとなっているとのこと。その他、各店舗でのオリジナル特典も公開されている。
また、『SCOOOOOP』の早期予約特典受付は9月15日まで。期間内の予約で「BAND-MAID 2025 OP SE “Searing”収録CD」がプレゼントされる。お給仕（ライブ）でしか聴くことのできないSEを手に入れられるチャンスだ。
加えて、現在開催中の全国ツアー＜BAND-MAID TOUR 2025』FINAL ROUND＞で11月1日に開催される川崎クラブチッタ公演を記念して、タワーレコード川崎店では旧譜キャンペーンの実施が決定。9月16日から、キャンペーン対象商品をタワーレコード川崎店にて購入すると「Epic Narratives」販促ポスターがもらえるキャンペーンとなっている。
日本テレビ系『バズリズム02』
放送日時：9月19日（金）24:59~25:59（予定）
番組HP：https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/
※放送地域によりOA日時が 変わる場合がございます。 詳しくは番組サイトをご確認ください。
「SCOOOOOP」
2025年10月22日(水)リリース
予約：https://BAND-MAID.lnk.to/SCOOOOOP_CD
■完全生産限定盤
CD+Blu-ray + “Poster-style booklet”（特殊仕様）
品番：PCCA-06425
POS：4524135262523
価格：税抜5,364円 / 税込5,900円
仕様：特殊仕様
■初回生産限定盤
CD+DVD
品番：PCCA-06426
POS：4524135262530
価格：税抜3,182円 / 税込3,500円
仕様：2Dワイドケース
■通常盤
CD
品番：PCCA-06427
POS：4524135262547
価格：税抜2,273円 / 税込2,500円
仕様：通常仕様
■収録内容
［CD］（全形態共通）
M-1：Present Perfect
M-2：Ready to Rock
M-3：What is justice?
M-4：SUPER SUNSHINE
M-5：SION
M-6：Dilly-Dally
M-7：Zen
M-8：Lock and Load
［Blu-ray/DVD］（完全生産限定盤/初回生産限定盤のみに収録）
Zen (Instrumental Video)
Ready to Rock (Instrumental Video)
What is justice? (Instrumental Video)
■各形態初回生産分封入特典
・各形態初回生産分限定”SCOOOOOP”オリジナルピック封入（全9種）
“SCOOOOOP”収録楽曲のタイトルをモチーフにしたオリジナルデザインのピックを、全9種類の中から1種ランダムで封入。
※9種類のうち1種はシークレット仕様
・各形態の初回生産分には、BAND-MAID “SCOOOOOP”リリース記念 応募抽選キャンペーンチラシを封入
【SCOOOOOP賞】
メンバー直筆サイン入り”SCOOOOOP”オリジナルTシャツ（ユニセックス／フリーサイズ） … 10名様
【BAND-MAID賞】
メンバー直筆サイン入り”SCOOOOOP”オリジナルポスター … 30名様
■早期予約特典
・BAND-MAID 2025 OP SE “Searing”収録CD
予約対象期間：2025年8月20日（水）12:00〜2025年9月15日（月・祝）23:59まで
■ショップ別オリジナル特典
Amazon.co.jp：オリジナル絵柄メガジャケ
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：アクリルキーホルダー
全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
楽天ブックス：ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け
セブンネットショッピング：ビニールバッグ（完全生産限定盤・初回限定生産盤）／アクリルコースター（通常盤）
Neowing / CDJAPAN：クリアファイル
ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード
BAND-MAID『SCOOOOOP』を上記対象店舗でご予約購入いただくと、先着でショップ別オリジナル特典をプレゼント
＜BAND-MAID TOUR 2025＞
FINAL ROUND
10月24日(金) 大阪 なんばHatch
11月1日(土) 神奈川 CLUB CITTA’ SOLD OUT
12月7日(日) 東京 東京ガーデンシアター
