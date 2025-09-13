¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè32ÏÃ¡Ö¥×¥ê¡ª¥á¥í¡ªÌ´¤Î³Ø±àÀ¸³è¡×¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤È¥á¥í¥í¥ó¤¬³Ø¹»À¸³è¤òËþµÊ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè32ÏÃ¡Ö¥×¥ê¡ª¥á¥í¡ªÌ´¤Î³Ø±àÀ¸³è¡×¤¬¡¢¤¢¤¹9·î14Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ´¤ì¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¡Âè32ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¤ò¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥ó¤òÆîÛê°¦Çµ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥ó¤ò²Ö°æÈþ½Õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè32ÏÃ¡Ö¥×¥ê¡ª¥á¥í¡ªÌ´¤Î³Ø±àÀ¸³è¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÁÐ»Ò»ÐËå¤Î³Ø±àÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥á¥í¥í¥ó¡ÊÀ¼¡§²Ö°æ¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¡ÊÀ¼¡§ÆîÛê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼«Ê¬¤â³Ø±àÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î»Ñ¤ÇÅÐ¹»¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥á¥í¥í¥ó¤¬¤È¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£Ì´¤Î³Ø±àÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë2¿Í¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¥é¥¥é¥¤¥È¤¬¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥È¥ó¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤È¥á¥í¥í¥ó¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£
¡¡ÍâÄ«¡¢À²¤ì¤Æ³Ø¹»¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥ë¥ó¤È¥á¥í¥í¥ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Î³Ø¹»À¸³è¤ò³Ú¤·¤à¡£°ìÊý¡¢¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é»ýÅÄ¤È¤¤¤¦¶µ°é¼Â½¬À¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ´¤ì¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¡Âè32ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¢£Âè32ÏÃ¡Ö¥×¥ê¡ª¥á¥í¡ªÌ´¤Î³Ø±àÀ¸³è¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÁÐ»Ò»ÐËå¤Î³Ø±àÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥á¥í¥í¥ó¡ÊÀ¼¡§²Ö°æ¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¡ÊÀ¼¡§ÆîÛê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼«Ê¬¤â³Ø±àÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î»Ñ¤ÇÅÐ¹»¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥á¥í¥í¥ó¤¬¤È¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£Ì´¤Î³Ø±àÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë2¿Í¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¥é¥¥é¥¤¥È¤¬¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥È¥ó¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤È¥á¥í¥í¥ó¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£
¡¡ÍâÄ«¡¢À²¤ì¤Æ³Ø¹»¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥ë¥ó¤È¥á¥í¥í¥ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Î³Ø¹»À¸³è¤ò³Ú¤·¤à¡£°ìÊý¡¢¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é»ýÅÄ¤È¤¤¤¦¶µ°é¼Â½¬À¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ