9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Î4Æü´Ö¡¢¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¥ª¡¼¥×¥ó17¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãmori Fes. 2025¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²»³Ú¡¦¤ª¾Ð¤¤¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç³«ºÅ¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤äÆÃÅµ²ñ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ê¤É¡¢¡È¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¡É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ç´Ö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¥³¥é¥Ü¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥á¥ó¥È¥à¡¼¥Ó¡¼Êü±Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¡ãmori Fes. 2025¡ä
ÆüÄø¡§9·î20Æü(ÅÚ)¡Á23(²Ð½Ë)
²ñ¾ì¡§¢©343-0828
ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó3ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ1
FOREST STAGE(GÃó¼Ö¾ìÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸)¡¦TREE STAGE(1F ÌÚ¤Î¹¾ì)
