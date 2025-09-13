『仮面ライダーゼッツ』第2話「爆ぜる」、夢に潜入し爆弾魔の悪夢を食い止めろ！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第2話「爆ぜる」が、あす9月14日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】今度の夢は逃亡犯!? 第2話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第2話「爆ぜる」あらすじ
夢の中でなぜか逃亡犯となっていた莫（今井）。爆弾魔のナイトメアに遭遇するとゼッツに変身するが逃げられてしまう。
ある夜、突如ゼロ（声・川平慈英）に呼び出された莫は「他人の夢に潜入しナイトメアの悪夢を未然に防げ」という指令を受ける。ということは、あの爆弾魔を止めなければ…。莫の“夢主”を守るためのミッションがスタートする！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
