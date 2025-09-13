¼¬ÅÄºÌ¼î¼ç±é¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¡Ö¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¼¡¼°¦¤«¡¢À¤³¦¤«¡×ÆÃÊó¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤è¤ê¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±«²»¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤È´Ø¤ï¤ëºó¡ÊÌø½ÓÂÀÏº¡Ë¡¢¼ùÎ¤¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¡¢¿åÆâ¡Ê·ëÌÚÞæÀ±¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¡½¡½¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¾Þºî²È¡¦Â¼ÅÄº»Ìí¹á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÀîÂ¼À¿¤Î½é´ÆÆÄ¡¦½éµÓËÜ¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ä¶¾¯»Ò²½¤ÎÀè¡Ý¡ÖÀ¡×¤¬¾Ã¤¨¤æ¤¯À¤³¦¤Ç·ãÆ°¤¹¤ë¡ÖÎø°¦¡×¡Ö·ëº§¡×¡Ö²ÈÂ²¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¿Í¹©¼øÀº¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤³¤È¤¬ÄêÃå¤·¤¿À¤³¦¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÀ¹Ô°Ù¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¡¢Îø¤äÀ°¦¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Î³°¡×¤ÎÎø¿Í¤«Æó¼¡¸µ¥¥ã¥é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ï¼±¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡ÖÎ¾¿Æ¤¬°¦¤·¹ç¤Ã¤¿Ëö¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦±«²»¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë·ù°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ ²ÈÄí¤ËÀ°¦¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤À¶·é¤Ê·ëº§À¸³è¤òË¾¤ß¡¢É×°Ê³°¤Î¥Ò¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÎø°¦¤ò½Å¤Í¤ë±«²»¡£¤À¤¬¤½¤Î¡ÈÀµ¾ï¡É¤ÊÆü¡¹¤Ï¡¢É×¤È°Ü½»¤·¤¿¼Â¸³ÅÔ»Ô¡¦³Ú±à¡Ê¥¨¥Ç¥ó¡Ë¤Ç°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦±«²»¤ò¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢±«²»¤ÎÉ×¡¦ºó¤òÌø½ÓÂÀÏº¡¢±«²»¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤·¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é±«²»¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¿ÆÍ§¤Î¼ùÎ¤Ìò¤ò¹±¾¾Í´Î¤¡¢±«²»¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¿åÆâ¤ò·ëÌÚÞæÀ±¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÆÃÊó¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ìó20ÉÃ¤Î±ÇÁüÆâ¤Ë¡ÖÀ¸¿£¤Ï¿Í¹©¼øÀº¡×¡ÖÎø¤ÏÆó¼¡¸µ¡×¡ÖÀ¤¬¾Ã¤¨¤ë»þ¡×¡Ö·ëº§¤â²ÈÂ²¤â¾Ã¤¨¤ë¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¼¡¼°¦¤«¡¢À¤³¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦±«²»¤È¤«¤«¤ï¤ë3¿Í¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¡£
¡¡Ìø±é¤¸¤ëºó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢±«²»¤È¤Î²ñÏÃÃæ¤Ëµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºó¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿±«²»¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤ë¥«¥Ã¥È¡£¤Ê¤¼¡¢ºó¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿²ñÏÃ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¹±¾¾±é¤¸¤ë¼ùÎ¤¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤«¤é¿ÆÍ§¤Î±«²»¤È¼ùÎ¤¤¬Æ±Áë²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Ä¤à¤¯±«²»¤Ë¼ùÎ¤¤¬¤½¤Ð¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¿ÆÍ§¤È¤·¤Æ¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëÌÚ±é¤¸¤ë¿åÆâ¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Æ±¤¸À©Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é³ØÀ¸»þÂå¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¥«¥Ã¥È¡£¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤Ä¤á¤ë2¿Í¤Î»ëÀþ¤Ë¤Ï²¿¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤Ï¡¢11·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
