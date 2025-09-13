パンサー尾形、妻への頬キスショット話題「マッコリでベロベロ」
【モデルプレス＝2025/09/13】お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが9月12日、自身のInstagramを更新。尾形との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】48歳吉本芸人、公の場で妻にキス
あいさんは「いい年したオッサンとオバさんのケンカってだいたいこんな感じ」と夫婦ゲンカの様子を報告。「嵐みたいにブワーーーって上がって竜巻みたいにグルグルして気づいたらファーーーって去っていく」とケンカの激しさを表現した。
さらに「最後は切り替えの早いパパが小学生男子モードで『アイちゃんごめんね〜』ってご機嫌とってきて終了」と仲直りの過程を説明。娘からは「パパ、ママのほっぺにチューしたら機嫌なおるよ！」と指示を受けたといい、尾形があいさんの頬にキスをする姿が収められている。なお、この時の尾形は「マッコリでベロベロ」と明かした。
この投稿に、ファンからは「微笑ましすぎる」「娘ちゃんの指示が的確」「夫婦円満で羨ましい」「キュンキュン」「素敵な家族」「癒やされた」といったコメントが寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
◆尾形貴弘、妻へ頬キス
