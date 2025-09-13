日向坂46・河田陽菜のハッピーな笑顔に癒される！ 2nd写真集先行カット第2弾解禁
日向坂46の河田陽菜が、2nd写真集（タイトル未定）より、先行カット第2弾が解禁された。
【写真】デンマークでハッピー笑顔 日向坂46・河田陽菜2nd写真集 先行カット
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
先行カット第2弾は、河田がデンマークでロケをすると決まったときに、「ここに行ってみたい」とリクエストしてくれた現地の人気ビール店「Mikkeller」のテラス席でのショット。いろいろなフレーバーのビールをテイスティングして、ファニーなイラスト付きのビッグトートをゲットした彼女のハッピーな笑顔に心癒される、昼下がりの一コマとなっている。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）は竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
