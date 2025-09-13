世界への影響度は初代マツダロードスター並み!? 初代スズキエスクードはシティクロカンという新ジャンルを構築

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第74回目に取り上げるのは1988年にデビューした初代スズキエスクードだ。

暗黒時代を経て日本車は大きく進化

1970年代初頭はオイルショック、年々強化された排ガス規制というダブルパンチでクルマにとってはまさに暗黒時代だった。1973年にデビューした日産スカイラインGT-R（2代目・ケンメリ）は昭和48年排ガス規制に適合しないことを理由にわずか197台を生産したのみで終焉となったほか、生産終了は免れたクルマも軒並みスペックダウンを強いられていた。そのため『牙を抜かれた』という表現がよく使われていた。

しかし1970年代終盤から1980年代に初頭にかけて日本車は性能面で大きく進化を遂げた。特にスポーツモデルはハイパワー化が顕著となり大幅に魅力アップ。同時に、トラックをベースとしたクロスカントリーカー（以下クロカン）というジャンルはスポーツタイプのクルマよりも大きな変貌を遂げたと言っていい。

1973年1月に発表されてわずか3か月後の同年4月に生産終了となったケンメリGT-R

クロカンの大衆化

トヨタランドクルーザー、日産パトロール、三菱ジープに代表される日本のクロカンはオフロードやガレ場を走ったりすることができるヘビーデューティ車。つまり堅牢さ、力強さことが命。そんなキャラクターゆえに一部のマニアから支持されていたある意味で特殊なクルマという位置づけだった。

しかし1980年代に入って、各メーカーはクロカンの『大衆化』を推し進めた。そのポイントは本来の堅牢さ、力強い走破性はそのままに乗用車的な乗り心地、使い勝手を付加するということで1980年に登場したトヨタランクル60が先鞭をつけ、1982年に登場した初代三菱パジェロが決定打となった。この当時はSUVという言葉は日本では存在していなかったが、言ってみればクロカンのSUV化が顕著になったのだ。

ジープ生産で培った技術をもとにクロカン化したのが1982年登場の初代パジェロ

1980年代中盤までに数多くのクロカンが登場

1966年生まれの筆者は1980年代初頭は中学生。小学生時代のスーパーカーブームも去って、興味の対象が”夢のクルマ”から”現実のクルマ”に移行し始めた頃。そんなビギナーにとってクロカンは興味の対象外だったが、初代いすゞロデオビッグホーン（1981年）、スズキジムニー(1981年)、初代ハイラックスサーフ（1983年）、ダイハツラガー（1984年）、トヨタブリザード（1984年）、ランドクルーザー70（1985年）、初代日産テラノ（1986年）といった感じで実に多くのクロカンが登場していた。これらのクルマが魅力的に仕上げられていたことが、1991年デビューの2代目三菱パジェロがけん引したクロカンブームへとつながるのだ。

1983年登場の初代ハイラックスは当時、初代パジェロと並ぶ人気クロカンだった

振り返ってみると、日本のクロカンにおいて三菱パジェロの存在の大きさ、重要性を痛感するが、もう一台忘れてはいけないのが今回取り上げる初代スズキエスクードだろう。

コンパクトなボディ、乗用車的なキャラクターにより新ジャンルに挑んだ初代エスクード

世界初のジャンルに挑戦

初代エスクードは1988年5月に発表・発売となったスズキのブランニュークロカンだ。エスクードが画期的だったのは、シティクロカン、シティオフローダーという新たなジャンルのパイオニアであることだ。

前述のとおり、日本のクロカンは乗用車的なテイストを与えることに必死になっていたが、ジムニーを除きどれもみな大きく堅牢なボディに大きな排気量のエンジンを搭載していた。一方ジムニーといえば、小さなボディに強靭な走破性というガチのクロカンで乗用車的なテイストは皆無。エスクードはそれらと真逆のコンセプトで、オンロード性能を重視したクロカンだ。デビュー時にはそのキャラクターをアピールするために『クロカン・セダン』と謳っていた。

スズキはコスト管理に厳しいため『ケチなメーカー』というイメージが定着しているが、発想が豊かで、オリジナリティに溢れているメーカーというのは今も昔も変わらない。

時には突飛のないクルマを登場させたりしているが、その一方で名車も多い。

初代エスクードはスズキのクルマ史に名を残す名車の一台

エスクードはスズキのグローバルカー

エスクード（ESCUDE）の車名の由来についてスズキでは、「昔のスペインとスペイン語圏の中南米諸国とポルトガルで使用されていた通貨単位。古スペイン金貨のイメージとそうした時代の男のロマン・冒険心等の雰囲気を重ねてイメージしました」と説明。

欧州で販売されたビターラは特に小さいクルマを好むイタリアで人気が高かった

エスクードは海外でも販売されたグローバルカーで、北米ではサイドキック（SIDEKICK）、欧州ではビターラ（VITARA）という車名で販売されたほか、当時スズキはアメリカのGMと資本提携していた関係で、OEM供給され、シボレートラッカー、ポンティアックサンランナーという車名で販売されていた。

スズキは自社初のBEVとしてeビターラを公開し2025年秋から日本でも販売を開始する予定だが、このビターラという車名のもとになっているのは欧州版のエスクードなのだ。

シボレーブランドではトラッカーの車名で販売された

小さいのが画期的だった

初代エスクードのボディサイズは全長：3560×全幅1635×全高1665mmと当時のクロカンとしては異例のコンパクトさだった。クロカンの登録車ではスズキジムニー1300が最も小さかったが、これは軽自動車のジムニーがベースだったため比較から除外。

現在5ナンバーのジャストサイズSUVとして人気の高いダイハツロッキー／トヨタライズが全長3995×全幅1695×全高1620mmだから、それと比較すればコンパクトさがわかるハズ。

ホイールベースは2200mmということで、当時のコンパクトカーの代表選手のホンダシビックの2500mm、同門の軽自動車のアルトワークスの2335mmよりも短い!!

これらコンパクトなボディがエスクードの存在価値であり大きな魅力となっていた。

初代エスクードは小さいけど前後ブリスターフェンダーなど力強さも持ち合わせていた

サスペンションに大きなこだわり

エスクードはシティクロカンを標榜していたが、セダン、コンパクトカーをクロカン化するのではなくあくまでもクロカンありきのクルマだ。そのため、乗用車では当たり前のものコックボディではなく、ジムニーでも培われたラダーフレームを採用。

クロカンの王道はフレーム構造＋リーフリジットサスというもの。リーフリジットとはリーフスプリング（板バネ）にリジットサスペンションを組み合わせたもので、構造が簡素で強靭、耐荷重性、耐久性に優れているためトラック、クロカンに使われている。

乗用車としての使い勝手を重視しながらも基本はクロカンというのがポイント

デメリットとしては、異音が大きい、乗り心地が悪い、ロードホールディング性に劣るなど乗用車には不向きと言われている。

クロカンながらオンロード性能を重視した初代エスクードは、フロントはコンパクトカーの常套手段であるストラット、リアにはトレーリングリンク＋センターAアームを採用。リアサスは初代レンジローバーと同じタイプだ。

キョロQルックの個性的なエクステリアデザイン

乗用車的キャラクターを目指した初代エスクードの大きなポイントとなるのがエクステリアデザイン。今見ると無骨なのだが、当時のクロカン勢から比べると非常に洗練されていた印象だった。

異形2灯ヘッドランプ、若干スラントしたノーズ、前後のブリスターフェンダー、全長が短いためワイドに見えるボディなど、元祖キョロQルックといった感じで、スポーティでもある。フロントにはオプション、アフター用品でグリルガードも用意されていて人気となっていたし、リアには背面タイヤを装着しているのでクロカンらしさも充分。

グリルが変わるとイメージも激変。このタイプのグリルは高級感がある

エンジンを頻繁に変更＆追加

初代エスクードは搭載するエンジンが時代とともに変更されたのが特徴でもある。

まずデビュー時は1.6L、直4SOHCのみでそのスペックは82ps/13.1kgm。990kgというクロカンにしては軽量だったが、”遅いからモアパワーを!!” と要望する声も大きく、それに応え1990年の1回目のマイチェンで1.6L、直4エンジンはDOHC化されて100psにパワーアップを果たした。

スズキ初のV6エンジンは初代エスクードに搭載されて登場

その次の変更は1994年12月で、スズキ初となるV6エンジンの2L、V6、さらにはマツダから供給された2L、直4ディーゼルターボを追加。このディーゼルエンジンの代わりに、初代エスクードをマツダにOEM供給を開始し、マツダはプロシードレバンテとして販売。

そして1996年にはV6エンジンの排気量が2Lから2.5Lに拡大され、これはスズキとして初の3ナンバー登録車となった。さらに2L、直4エンジンが追加された。

目まぐるしいまでにエンジンを変更したのは、商品力を高めてライバルに対抗するためでもあった。ただ、競技ベース車など特殊例を除いた歴代の日本車で1車のモデルライフ中にこれだけの数のエンジン変更＆追加を繰り返したクルマも珍しい。

ディーゼルターボの供給を受ける代わりにマツダに車体をOEM供給し、マツダはプロシードレバンテとして販売

ノマドの登場で販売増強

初代エスクードはデビュー時には3ドアのみでハードトップ、ソフトトップ付きのコンバーチブルという2タイプのルーフを設定。その後、ハードトップの気密性とコンバーチブルの解放感の両方を堪能できるレジントップを追加。このレジントップの技術が後にクーペ、Tバールーフ、タルガトップ、フルオープンの4態を自在にチョイスできるカプチーノの3分割ルーフにつながったと思っている。

レジントップはハードトップとコンバーチブルのよさを満喫できた

初代エスクードで最大のトピックはロングボディを採用した5ドアのノマドの追加だろう。3ドアの初代エスクードはシティコミューターとしての使い勝手はよかったが、ファミリーユースとなるとリアシートの狭さなど3ドアのネガが足かせに。しかし、5ドアのノマドの追加によりそのネガを解消して販売もアップ。

ノマドとは遊牧民の意味で、ノマド登場以降はTV CMも民族衣装をまとった遊牧民（モンゴル系？）を登場させるなどアピール。ジムニーシエラの5ドアがジムニーノマドと命名されたが、初代エスクード以来の復活となった。

5ドアのノマドの登場で乗降性、リアシートスペース、乗り心地のすべてが改善された

オン／オフでも走りはどうか？

初代エスクードといえば筆者にとって思い出深いのは自動車評論家の西村光生氏（故人）。初代エスクードを長く愛車としておられて、公私共にお世話になった。西村氏のエスクードを運転させてもらったり、横に乗せてもらったこともあるが、クロカンの酸いも甘いも知っている西村氏の「エスクードがあればほかは何もいらない」のお言葉が印象的。

4WD性能、サスペンションともオフロードでよさを発揮!!

初代エスクードの能最低地上高は200mm、アプローチアングル：40度、デパーチャーアングル：41度、ランプブレークオーバーアングル：25度という立派な対障害角度を誇る。と反応力も52.8度と堂々たるもの。センタースルー方式の4WDはオフロード用として高いポテンシャルを持っている。

西村氏は、「ノマドはホイールベースが延長されているのでランプブレークオーバーアングルは小さくなってしまったがそれでも充分な走破性を持っている。何よりも軽いのが最大の魅力でジムニーほどではないにしてもオフロード性能は満足できる」と太鼓判。

一方、オンロードでは3ドアはショートホイールベースゆえよく言えばキビキビ走るが（最初期の3ドアの2L、SOHCモデルは遅かった!!）、少々落ち着きがない。しかしロングホイールベースのノマドは直進安定性もしっかりしていて、乗り心地もいい。

3ドアはキビキビ走るが少々落ち着きがない（直進安定性に欠ける）印象

X-90はエスクードベース

初代エスクードをベースとしたスペシャルティ色を強めたモデルがX-90（1995年登場）だ。自動車雑誌などの珍車、奇天烈カー、迷車などの特集で必ず出てくる強者だ。東京モーターショー1993に出展されて反響が大きかったから市販化するも販売面で大苦戦。

クロカンながら2ドア・2シーターというもの実用性という点で見劣りしたのは事実。バブル崩壊後は夢よりも現実を追うようになった日本のクルマ界において苦戦を強いられたのは当然だろう。ユーザーもキワモノとしか見ていなかっただろう。ツインと並び突飛のないスズキ車の代表格だが、記録よりも記憶に残っているという点では価値あり。

スズキの誇るキワモノナンバーワンがX90（1995年デビュー）

世界のメーカーに影響を与えた

シティクロカン、シティオフローダーという新ジャンルに挑みながら販売面でも成功を収めたのは特筆だ。あの手この手でクルマを改良したのも奏功し、日本では1988〜1997年に約20万台を販売。驚くのはグローバルの生産台数で、その数135万台!! 海外では特にイタリアでの人気は当時も話題になっていた。

その成功を他メーカーが見過ごすわけもなく、エスクードが構築したジャンルに多くのライバル車が登場。その結果登場したのが、初代トヨタRAV4（1994年）、初代ホンダCR-V（1995年）だった。初代エスクードは1997年まで生産されたため、ガチンコ勝負を展開したが駆逐されてしまった。

初代RAV4、初代CR-Vに比べると初代エスクードのほうがクロカン色が強い

両モデルがデビューした時は初代エスクードのデビューから6年程度経過していたこと、エスクードを研究し尽くしてしっかりとマーケットリサーチしていること、ライバルの2車はより洗練されたデザインが与えられていたこと、乗用車をクロカン化してオンロード性能を重視していた点など、初代エスクードにとっては不利な要素だらけで、勝てる要素はオフロード性能だったが、それが重視されない時代になっていた。

しかし初代エスクードが新ジャンルを開拓したこと、日本メーカーだけでなく世界中のメーカーに大きな影響を与えたという事実は褪せない。

初代エスクードではヘリーハンセン、ゴールドウィンなどアパレル関係とのコラボによる特別仕様車が登場したのは画期的だった

【初代スズキエスクードハードトップ（5MT）主要諸元】

全長：3560mm

全幅：1635mm

全高：1665mm

ホイールベース：2200mm

車両重量：990kg

エンジン：1590cc、直4SOHC

最高出力：82ps/5500rpm

最大トルク：13.1kgm/3000rpm

価格：157万円

5ドアのノマドの登場により初代エスクードの販売は大幅にアップ

【豆知識】

eビターラはスズキ初のBEVで、すでに日本でも公開されている。ボディサイズは全長4275×全幅1800×全高1640mmのBセグメントのクロスオーバーSUVだ。フロンクス同様にインドで生産され、日本に輸入するかたちで秋（10月頃？）発売予定となっている。BEV専用HEARTECT-eプラットフォームを新開発し、駆動方式は1モーターのFWD（前輪駆動）と2モーターの4WDを設定。バッテリーは49kWh、61kWhという2種類の容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LFP）で、駆動方式、モーターパワーの組み合わせにより一充電での航続距離は400km以上、450km以上、500km以上となっている。2025年9月13日時点で価格は発表されていないが、スタート価格は400万円を切るあたりに設定されそう。グローバルにおけるスズキ期待のBEVがeビターラだ。

スズキ初のBEVであるビターラはBセグメントSUVで日本での使い勝手もいい期待の一台

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

