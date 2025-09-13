¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×ÌÔÎõ¤Ê±«¤Ç¿»¿å¤·¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤ÇÊÒÉÕ¤±ºî¶È 13Æü¤âÅì³¤3¸©¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë·Ù²ü
¡¡12ÆüÌë¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¿»¿åÈï³²¤Î¤¢¤Ã¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤ÇÊÒÉÕ¤±ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Åì³¤3¸©¤Ï13Æü¤âÂçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï12ÆüÌë¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë123.5¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¶áÅ´»ÍÆü»Ô±Ø¤ä¼þÊÕ¤Ê¤É¤¬¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¤ÏÎ¯¤Þ¤Ã¤¿Å¥¤ò¿å¤ÇÎ®¤¹¤Ê¤ÉÊÒÉÕ¤±¤Îºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÈ±Å¹¤ÎÅ¹¼ç¡§
¡Ö¡Ê¾²¤«¤é15¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¡Ë¤³¤ÎÀþ¤Þ¤Ç¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥ª¥ëÆþ¤ì¤È¤«¡¢¤×¤«¤×¤«Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×
¡¡Åì³¤3¸©¤Ï13Æü¤â¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£