¡ØTHE LAST PIECE¡ÙADAM¡Ö¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡¡BE:FIRST¤«¤é»É·ã¤â¡Ú¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ºÜ´ë²èVol.1¡Û
¡¡SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Vol.1¤Ç¤Ï¡¢ADAM¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¡Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤°¤Ç¤¤ó¤Í¤ó¡ª¡Ø¥é¥¹¥Ô¡ÙÎý½¬À¸¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëSKY-HI
¡¡¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ï¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS¡ØTHE TIME,¡Ù¡Ê·î¡Á¶â Á°5¡§20¡ÁÁ°8¡§00¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Æü¤«¤éBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØTHE LAST PIECE¡ÙËÜÊÔ¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å8¡§00¢¨°ìÉô¡¢Îã³°¤¢¤ê¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¡¢3¼¡¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À·×30¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡9·î5ÆüÇÛ¿®¤ÎËÜÊÔ¡Ö#11¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤¬·èÄê¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¿ô¤ä¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ºÇ½ª¿³ºº¤Ë·è°Õ¡Ö¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿³ºº¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚADAM¡Û¡ÖSecret Garden¡×¤Î¤È¤¤Ë¡¢BE:FIRST¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¿´¤«¤é¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢À¸¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ç¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇBE:FIRST¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¤ä»Ö¤ò¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚADAM¡Û²»³Ú¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤È°¦¾ð¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È²»³Ú¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Î´ü´Ö¤Ë¶Ê¤òÀ©ºî¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ²»³Ú¤Ø¤Î°¦¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï²»³Ú¤·¤«¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¡¢Ãç´Ö¤ä»ØÆ³¼Ô¤«¤é¤ÎÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚADAM¡Û¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢²Î»ì¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
ÆÃ¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖSlogan¡×¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ¬¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤òºî¤ì¤¿¤ó¤À¤È¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤Ï¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ÚADAM¡Û°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¡¢¤½¤·¤Æ»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Î¤È¤¤Ë¤âÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²»³Ú¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸²»³Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ù¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ½ª¿³ºº¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚADAM¡ÛËÍ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é³§¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´é¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡¡KEI¤«¤é¤âÍ¥¤·¤µ¤Ë¤¸¤à¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÅþÃå
¡½¡½ºÇ½ª¿³ºº»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡»¡»Ã´Åö¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤ÊÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚADAM¡ÛÇã¤¤½Ð¤·Ã´Åö¡£
¡½¡½¤³¤³¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÄ°¤¯³Ú¶Ê¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢¡È¥Ñ¥ï¡¼¥½¥ó¥°¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚADAM¡ÛONE OK ROCK¤µ¤ó¤Î¡ÖThe Beginning¡×¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹ONE OK ROCK¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ONE OK ROCK¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿²óÄ°¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤éÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÉ½¾ð¤ä²Î»ì¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿À¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾Íè¤Î¡ÈÌ´¡É¤Ï¡£
¡ÚADAM¡Û1ÈÖ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç²»³Ú¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿Â¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é³§¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´é¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤ÏÆü¡¹¿¼¤ß¤òÁý¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ADAM¡£ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿BBQ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Î¨Àè¤·¤ÆÆù¤ä¤Ê¤¹¤ò¾Æ¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¡¢Îý½¬»þ¤Ë¤Ï¤ê¤ç¤ó¤ê¤ç¤óÀèÀ¸¡Êº´Æ£ÎÃ»Ò»á¡Ë¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤ë¤¯¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡£
KEI¤«¤é¤âADAM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£¡ÖADAM¤ÏÄ«¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤Çµ¯¤¤ë¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¤è¤êÁá¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾®¤µ¤¤²»¤Ç¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëADAM¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
