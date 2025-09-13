ÅÄÃæÍý·Ã¡¢ÂÎÁà½¬¤¤»Ï¤á¤¿2ºÐÄ¹ÃË¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤ò¸ø³«¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¸µÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÍý·Ã¡Ê38¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡Ê2¡Ë¤¬ÂÎÁà¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×Å´ËÀ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ëÅÄÃæÍý·Ã¤Î2ºÐÄ¹ÃË¡¡¢¨3ËçÌÜ
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¡¢¤¿¤¤¤½¤¦¡¡¤Ê¤é¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡¡µã¤«¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂÎÁà¶µ¼¼¤Ç¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀèÀ¸¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å´ËÀ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2017Ç¯1·î1Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£18Ç¯2·î¤ËÄ¹½÷¡Ê7¡Ë¡¢23Ç¯5·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×Å´ËÀ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ëÅÄÃæÍý·Ã¤Î2ºÐÄ¹ÃË¡¡¢¨3ËçÌÜ
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¡¢¤¿¤¤¤½¤¦¡¡¤Ê¤é¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡¡µã¤«¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂÎÁà¶µ¼¼¤Ç¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀèÀ¸¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å´ËÀ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2017Ç¯1·î1Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£18Ç¯2·î¤ËÄ¹½÷¡Ê7¡Ë¡¢23Ç¯5·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£