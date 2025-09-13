¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.5 ÄÅÇÈÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
¡¡¸áÁ°11»þ38Ê¬¤´¤í¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.5¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.5 ÄÅÇÈÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þ38Ê¬¤´¤í¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.5¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÄÅÇÈÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¿Ì¸»¤Î¶á¤¯¤Ç¤ÏÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë