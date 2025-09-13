ÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¼«¿È½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó100»ÍµåÅþÃ£¡¡2021Ç¯¤Î96»Íµå¤ò¹¹¿·
¡þMLB ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬º£µ¨100»Íµå¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼Åê¼ê¤«¤é¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤¿¤¢¤È¡¢7µåÌÜ¤ÎÊÑ²½µå¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ»Íµå¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨100»ÍµåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2021Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿96»Íµå¤¬¼«¿ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£