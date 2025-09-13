Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬¸¶ÇúÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¤òË¬Ìä¡ÄÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¤È¸òÎ®¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Æþ½ê¼Ô¤Î¼ê¤ò¤½¤Ã¤È°®¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â
Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä¹ºê¸©¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹Ä¤´°ì²È¤Ï¸¶ÇúÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢ÈïÇú¼Ô¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¤´°ì²È¤ÏÄ¹ºê»ÔÆâ¤Î¸¶ÇúÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆþµï¼Ô¤ËÊâ¤ß´ó¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤´°ì²È¤ÏÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»°ì¿Í°ì¿Í¤È¸òÎ®¤·¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èµ¤¸¯¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ö½÷À¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿¼ê¤ò¾Ð´é¤Ç¤½¤Ã¤È°®¤ê¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ëÄ¹ºê¤Ç¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸á¸åµ¢µþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£