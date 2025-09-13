ワンコが大好きな1歳の男の子が秋田犬2匹と触れ合ったら…？その尊すぎる光景に感動が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.5万回再生を突破し「平和やなぁ…」「可愛いの大渋滞」「ワンコ優しい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が大好きな『１歳の男の子』→初対面の秋田犬と触れ合った結果…優しさに満ちた『とんでもなく尊い光景』】

1歳の男の子が子犬と初対面

TikTokアカウント「sakurahime_2021_0118」に投稿されたのは、秋田犬「桜」ちゃんと「桃」ちゃん、そして1歳の男の子との触れ合いの光景です。この日は、子犬の桃ちゃんと男の子が初対面だったといいます。

桃ちゃんを優しくナデナデしたと思ったら、そのまま桜ちゃんの元へ。自分よりもずっと大きな桜ちゃんのことをまったく臆することなく撫でていたそう。さらに桃ちゃんと桜ちゃんのことを両手でナデナデ…！眼福すぎる光景が広がっていたそう。

平和な光景にホッコリ

子犬の桃ちゃんにもご挨拶をし、さらに大好きな桜ちゃんとも会えたことが嬉しいのでしょう、男の子は弾むような足取りで終始ご機嫌だったとか。最後は桜ちゃんにぎゅーっと抱きついてもふもふな背中に顔を埋めたといいます。

投稿主さんが甥っ子さんを溺愛している姿を見てきた桜ちゃんは、男の子が大切な存在であることを認識しているのではないでしょうか。そして桜ちゃんの姿を見た桃ちゃんもお姉ちゃんの真似をしているのかもしれませんね。

可愛いが渋滞する光景は、多くの人をホッコリ温かな気持ちにさせたのでした。

この投稿には「2匹とも男の子が大好きなんですね」「寄り添いモード♡」「平和やなぁ…」といったコメントが寄せられています。優しい世界に癒された人も多かったようですね。

ワンコ同士の初対面は…！？

別の投稿には、桜ちゃんが桃ちゃんと初めて顔を合わせたときの光景が紹介されています。公園での初対面の日、投稿主さんと娘さんはドキドキが抑えきれなかったそう。

抱っこされている桃ちゃんにゆっくりと近づく桜ちゃん。入念に匂いを嗅ぎつつも、尻尾は優しく揺れていたといいます。ワンコに厳しい桜ちゃんですが、桃ちゃんを受け入れている様子にはホッと一安心といったところでしょうか。

それからは桃ちゃんにきっちりと犬社会の教育をし、今ではお互いがなくてはならない存在となっているそうですよ。

TikTokアカウント「sakurahime_2021_0118」には、桜ちゃんと桃ちゃんの賑やかで優しい日常が紹介されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「sakurahime_2021_0118」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております