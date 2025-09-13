シーズン終盤戦に向けて決意を示した磐田。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　プレーオフ出場圏内の６位・仙台と勝点２差。J１自動昇格枠の２位・千葉とは勝点６差。J２で７位の磐田がクラブの公式Xを更新。シーズン終盤戦に向け、決意を示した。

「いつもジュビロ磐田への熱いご声援、誠にありがとうございます」

　まずは感謝を伝え、次のように続ける。

「2025シーズンここまでの28試合、ホーム・アウェイゲームに関わらず、大雨の中・酷暑の中であろうと、どんな時でも変わらぬ熱いサックスブルーサポーターの皆様からのご声援は、我々クラブ・選手に届いており、何としてでも結果でお応えしたいと思っております」
 
　ラストスパートを全力で駆け抜けるつもりだ。

「2025シーズンも残すところ10試合となりました。クラブ・サポーター・ジュビロ磐田に関わる全ての皆様が望んでいる結果を勝ち取るために、ジュビロ磐田は最後まで全身全霊で戦って参ります。

　戻るべき場所へ。残り10試合皆様と一丸となって闘い抜きます。引き続き、熱い熱いご声援をどうぞよろしくお願いいたします」

　１年でJ１復帰を果たせるか。直近３試合は２勝１分けと負けなしの磐田は９月13日、J２第29節で８位の今治をホームで迎え撃つ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

