「毎日楽しい」水原希子、プライベートショット公開「変なファンのコメント見ないで幸せに過ごしてね」
モデルの水原希子さんは9月11日、自身のInstagramを更新。日々の生活で撮影したさまざまなショットを披露しました。
【写真】水原希子の日常ショット
「あなたは私の日々を明るくしてくれる」水原さんは「みんないつもありがとう みんなのおかげで毎日楽しい」とつづり、15枚の写真と5本の動画を載せています。知り合いと思われる人物や野菜売り場のニンジンなど、日常の何気ない光景を撮影したようです。また、ライブに行った際の様子も公開しました。
コメントでは、「私もきこちゃんの投稿見るの楽しい」「キコちゃん本当に本当に素敵な女性だよ 変なファンのコメント見ないで幸せに過ごしてね」「あなたは私の日々を明るくしてくれる」「幸せ」と、称賛の声が多数上がっています。
美しい姿も自身のInstagramで、プライベートショットやモデルショットなどをたびたび披露している水原さん。8月28日には「夏季限定カプセルコレクション」と、ラフな姿を披露していました。抜群のスタイルが際立っています。今後の投稿も楽しみです。(文:鎌田 弘)
