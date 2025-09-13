歌手の和田アキ子（75）が13日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。仲良しの大物と交わしたLINEと会話について語った。

和田は7日、大阪・関西万博のEXPOアリーナ「Matsuri」で行われた音楽と笑いのフェス「さんまPEACEFUL PARK 2025」に出演した。その日は昼にTBS「アッコにおまかせ！」に生出演しており、その後新幹線で大阪へと移動。万博会場に着いてからの移動に手間取り、バタバタでの出演となったという。

結局往復の移動に「7時間ちょっと」、滞在時間は「1時間10分ちょっと」という強行軍となったが、帰りの新幹線では「LINEが入ってて。凄い良かったと」とのメッセージが寄せられたとした。

送り主は最近LINEで連絡を取り合っているという2011年に芸能界を引退した島田紳助さんだったとし、「うれしくてさ」としみじみ。その日の朝に電話をし「悪いけど、大阪行くけど、そのまま帰るから会われへんねん」と伝えていたという。

島田さんは前日所属先の吉本興業から和田のスケジュールについて聞いていたと話したとし、和田は「君、吉本とまだ付き合いあんの？」といった話をして電話を切った。

「そしたら、LINEが来てて。良かったですって」「昔紳助にずっとついてた人がいて。その人がアッコさんの歌感動的でした。会場が一つになりました、みたいなLINEを送ってくれたらしいの」と帰りにLINEが届いたと説明した。

和田はその後電話をしたと言い、島田さんからは「いいですねえ、アッコさんはやっぱり歌手やから歌だけはちゃんと歌って」「ちゃんと体も鍛えなあきませんよ。歌にも筋肉は必要やし、筋肉は何歳になっても付きますから。頑張ってくださいよ。僕も筋トレ頑張ってるから」といった言葉を送られたとした。

さらに「しかし、本当によう働いて。えらいですねえ」とも言われ、和田は「いやいやもうみんなのおかげやし。本当に一番はやっぱりマネジャーとか旦那のおかげやと思てんねん」と応じたという。

島田さんは和田が結婚44年だと聞き「偉いわあ。アッコさんと44年結婚してですか？」と驚いた。和田は「私、結婚してすぐに子宮がんしたから、昔はもう子宮がんってすぐ死ぬって言われてたから。全摘してるから、子供産まれへんから別れてええよって言ったら、旦那が俺はその本名のなんとかあきこよりも、和田アキ子の歌の方が好きなんだ言うてくれて」と振り返った。

島田さんは「それは優しい人ですねえ。本当にいい人ですねえ。大事にせなあきませんよ」と語ったとし、和田は「うん。分かってる」と返答したと回顧した。

島田さんは「本当に凄いわ、はっきり言いますね、僕こうやってたまに話すからやれますけど、和田アキ子と44年一緒ってね、聞いてみますわ、みんなに。和田アキ子と44年一緒と、刑務所3年ってどっちがええって。それぐらい厳しいです」と話して笑わせたとした。

すると翌日にも島田さんからLINEがあり「昨日電話ありがとうございました。嫁にもこの例え言いました。和田アキ子と44年、刑務所3年どっち取る？って。嫁即答で刑務所3年って」と報告があったという。

和田は「お前とこ夫婦おかしい」と反論したと笑ってみせたが、その後は夫に優しく声をかけるようになったという。それでもこの日夫は「会社が落ち着く」と言って出かけて行ったとにこやかに話した。