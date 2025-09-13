NHKが13日、2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者を発表。歌舞伎俳優・坂東彌十郎（69）が朝ドラ初に出演することが分かった。

文明開化が急速に進む明治時代、まだ女性の職業が確立されていない中で看護の世界に飛び込んだ2人の女性を描く同作。見上愛（24）と上坂樹里（20）がダブル主演する。

彌十郎は日本橋で舶来品などを手広く扱う「瑞穂屋」を営み、ヒロイン2人と深く関わりを持つ清水卯三郎（しみず・うさぶろう）役。「脚本を読ませていただき、明治を生きた清水卯三郎という人物にとても興味を持ちました」といい、「時代の移り変わりを読みながら独自の考えを持ち、主人公たちに独特な表現で伝えていく。今からワクワクしております」と心弾ませた。

また「家族と朝食をとりながら観ることが多いのですが、毎日明日が待ち遠しい思いでした」と、朝ドラへの思い入れをアピールした。

本作のテーマとなる看護については、「年齢的なこともありますが、病院へ行くことも多く入院も何度か経験して、その度に看護に関わる方々の仕事ぶりや優しさに感動を覚えます」とし、「入院が長く心細かったときなどの励ましには本当に感謝しております」と一目置いていた。

◆坂東 彌十郎（ばんどう・やじゅうろう）1956年（昭31）5月10日生まれ、東京都出身の69歳。往年の銀幕の大スター初代坂東好太郎の三男。73年5月歌舞伎座「奴道成寺」の観念坊で坂東彌十郎を名のり初舞台。81年から15年間、三代目市川猿之助の門下に入り、猿之助一門の若手で構成する21世紀歌舞伎組のメンバーとして活躍。猿之助演出のオペラ「コックドール」等で演出助手を務め、坂東玉三郎の「夕鶴」では演出も行った。Netflix映画「新幹線大爆破」、大和ハウステレビCMなどにも出演。