坂東彌十郎、朝ドラ初出演が決定 来春『風、薫る』新キャスト発表
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新たなキャストとして、坂東彌十郎の出演が決定した。今作が朝ドラ初出演となる。
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
坂東彌十郎が演じる清水卯三郎は、日本橋で舶来品などを手広く扱う『瑞穂屋』を営む。りん、直美と深く関わりを持つようになる。
――「風、薫る」に出演される意気込み
脚本を読ませていただき、明治を生きた清水卯三郎という人物にとても興味を持ちました。時代の移り変わりを読みながら独自の考えを持ち、主人公たちに独特な表現で伝えていく。今からワクワクしております。
――連続テレビ小説出演歴
朝ドラは初出演です。家族と朝食をとりながら観ることが多いのですが、毎日明日が待ち遠しい思いでした。
――作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
年齢的なこともありますが、病院へ行くことも多く入院も何度か経験して、その度に看護に関わる方々の仕事ぶりや優しさに感動を覚えます。入院が長く心細かったときなどの励ましには本当に感謝しております。
