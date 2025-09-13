¹±Îã¤Î¡Ö´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡¾ë²¼Ä®¤Ïº×¤ê¥à¡¼¥É°ì¿§¤Ë¡¡Âçºå
ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤Ç¡¢13Æü¤«¤é¹±Îã¤Î¡Ö´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¾ë²¼Ä®¤Ïº×¤ê¥à¡¼¥É°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°6»þ¡¢¹â¤µ4¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ4¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤À¤ó¤¸¤ê34Âæ¤¬¡¢°ÒÀª¤Î¤¤¤¤³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë´ßÏÂÅÄ¤Î¾ë²¼Ä®¤òÁö¤ê¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤«¤é300Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¡Ö´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¡×¡£Àª¤¤¤è¤¯Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¾³Ñ¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤ï¤·¡×¤Ï¡¢¤À¤ó¤¸¤êº×¤ÎºÇÂç¤Î¸«½ê¤Ç¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢±èÆ»¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º×¤ê¤Ï13Æü¤Ï¸á¸å10»þ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¡¢14Æü¤Ï¡¢¤À¤ó¤¸¤ê¤¬¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¡ÖµÜÆþ¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£