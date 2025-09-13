漫画家やくみつる（66）氏が13日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。ドジャース山本由伸投手について気になることを語った。

今週のニュースを取り上げるコーナー。やく氏は日本時間7日に行われたオリオールズ戦で、山本がノーヒットノーランを逃した話題に触れると「その試合ではなかったんですけど、ああ彼も大リーガーになったなと思ったのは、ベンチで何かをポイ捨てしてたんです」と驚いた様子。「そういう子じゃなかったはずなんだ、あの子はね」と親族のような目線で話して笑いを誘った。

また「大リーガーはベンチ散らかし放題散らかすじゃないですか。それを大谷が拾ったりなんかして」。続けて「山本は逆だ。朱に染まってしまっている。捨ててたんだよ。今度ベンチを（カメラが）抜いた時に山本の所作を見ておいてください。あいつ何か捨てますよ」とチクリと刺した。

ナイツが「よく見てますねえ」と苦笑すると、やく氏は「気になるんだ、そういうところが」。続けて「紙コップだろうがなんだろうが捨ててますもんね」と語る一方で「その捨てた何かが欲しいんだよね」と本音ものぞかせた。

やく氏は著名人の私物を大量にコレクションしていることで知られており、土屋伸之は「結局コレクションの話になってくる」と笑うと、塙宣之も「『捨てるんだったら俺にくれよ』って」とやく氏の心境を代弁していた。