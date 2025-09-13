ドラマ「40までに」で話題・庄司浩平、2nd写真集タイトルは“だから、ぼくは”に決定 最速本人コメント到着「いろいろなことを想像してもらいたい」
【モデルプレス＝2025/09/13】俳優の庄司浩平が、自身26歳の誕生日となる10月28日に発売する2nd写真集のタイトルが“庄司浩平写真集 だから、ぼくは”（KADOKAWA）に決定した。
【写真】庄司浩平、リーゼント風ヘアで雰囲気ガラリ
タイトル決定を受け、モデルプレスに最速で庄司からの本人コメントが到着。「タイトルからもいろいろなことを想像してもらいたいと思い、このようになりました。『ぼくは』の先にどんな言葉があるのか、感情があるのか。是非実際にページをめくって探していただきたいです」とメッセージを寄せた。
「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）でラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役として、そして「沼る！」と話題沸騰のドラマ、「40までにしたい10のこと」（テレ東）に田中慶司役として出演し、“ブレイク俳優の筆頭株”として注目される庄司。今作は文学を愛する庄司本人が書き下ろした、14の文章をもとに制作サイドと練り上げ撮影テーマを設定した、物語形式の写真集。撮り下ろした写真と共に庄司が書き下ろした文章も組み合わさり、まるで純文学作品のようなエモーショナルな1つの物語が繰り広げられる1冊となっている。現在と過去が交差する物語で、荒廃したアパートから幻想的な夜の森、未来を感じさせる夜明けの海など、シーンが変わるごとに役者としての表現力の幅を存分に見せつける作品に仕上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】庄司浩平、リーゼント風ヘアで雰囲気ガラリ
◆庄司浩平、2nd写真集タイトル決定
タイトル決定を受け、モデルプレスに最速で庄司からの本人コメントが到着。「タイトルからもいろいろなことを想像してもらいたいと思い、このようになりました。『ぼくは』の先にどんな言葉があるのか、感情があるのか。是非実際にページをめくって探していただきたいです」とメッセージを寄せた。
◆庄司浩平写真集 だから、ぼくは
「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）でラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役として、そして「沼る！」と話題沸騰のドラマ、「40までにしたい10のこと」（テレ東）に田中慶司役として出演し、“ブレイク俳優の筆頭株”として注目される庄司。今作は文学を愛する庄司本人が書き下ろした、14の文章をもとに制作サイドと練り上げ撮影テーマを設定した、物語形式の写真集。撮り下ろした写真と共に庄司が書き下ろした文章も組み合わさり、まるで純文学作品のようなエモーショナルな1つの物語が繰り広げられる1冊となっている。現在と過去が交差する物語で、荒廃したアパートから幻想的な夜の森、未来を感じさせる夜明けの海など、シーンが変わるごとに役者としての表現力の幅を存分に見せつける作品に仕上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】