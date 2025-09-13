俳優パク・ボゴム、高麗人参ブランドの“一日店長”に変身！爽やかすぎる魅力で客を一網打尽

俳優パク・ボゴムが、韓国人参公社の高麗人参ブランド「正官庄（チョンガンジャン）」の“一日店長”を務めた。

韓国人参公社は、去る9月11日にソウル中区小公洞（チュング・ソゴンドン）のロッテ百貨店本店で「正官庄」のモデルを務めるパク・ボゴムの一日店長イベントを開催し、盛況のうちに終了したことを明らかにした。

イベントには抽選で選ばれた約50人の顧客が参加。パク・ボゴムは爽やかで健康的な魅力あふれる姿で登場し、会場に集まった顧客の視線を釘付けにした。

パク・ボゴムはイベント中、終始笑顔で顧客を迎え、正官庄の商品や自身のグッズが入った特別なギフトを手渡し、会場を温かい雰囲気に包んだ。また、多忙なスケジュールをこなすなかでも正官庄の商品で体力を管理し、健康習慣を守っていることを語るなど、ブランドへの深い愛着も示した。

パク・ボゴムは「一日店長として参加し、ファンの皆さんと間近で交流できて本当にありがたく幸せな時間だった。多くの人に正官庄を通じて“正しい健康の価値”を実感し、秋夕（チュソク）でも“温かく誠実な気持ち”を分かち合ってほしい」とコメントした。

会場では特別なミニポップアップも同時展開。来場者が記念写真を撮れるフォトゾーンや、豪華景品が当たるラッキードローなど体験型の企画も人気を集めた。当日購入者のうち、先着100人にはパク・ボゴム直筆メッセージ入りの限定グッズもプレゼントされた。

（写真＝正官庄）パク・ボゴム

パク・ボゴムは9月5日より「正官庄は証明します。科学的に」というスローガンを掲げた正官庄マスターブランドの広告を皮切りに、正官庄のモデルとして本格的な活動を開始している。高麗紅参や鹿茸、沈香などの素材を用いて、伝統を科学的に研究・進化させる正官庄の技術力を、信頼感のあるイメージで伝えている。

韓国人参公社の関係者は、「今回のイベントはブランドモデルのパク・ボゴムが直接参加することで、消費者に特別な体験を届けたいという思いで企画した。秋夕も彼とともに正官庄ならではの価値を発信し、さまざまなマーケティングを通じて消費者との接点をさらに広げていく」と明らかにしている。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。