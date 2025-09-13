A¤§! groupº´Ìî¾½ºÈ¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±é 26Ç¯ÅÙÁ°´ü¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/13¡ÛA¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬¡¢½÷Í¥¤Î¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2026Ç¯ÅÙÁ°´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£º´Ìî¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26Ç¯ÅÙÄ«¥É¥é¼ç±é½÷Í¥¡¢»Ð¤È¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
º´Ìî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¤ê¤ó¡Ê¸«¾å¡Ë¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¡¦ÅçÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤±¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¡£¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ä³°¹ñ¸ì¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤ÌòÊÁ¤À¡£
½Ð±é¤ËºÝ¤·¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö6Ç¯Á°¡¢ËÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ëA¤§! group¤ò·ëÀ®¤·¤¿Åö»þ¤«¤é¡¢¤Ð¤¢¤Ð¤Ë¡Ø¤Þ¤¡¤Ï¤¤¤ÄÄ«¥É¥é¤Ë½Ð¤ë¤ó¤ä¡©¡Ù¤Ã¤ÆµÞ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ð¤¢¤Ð¡¢¤Þ¤¡Ä«¥É¥é¤Ë½Ð¤ë¤è¡¼¡ª¡Ù³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¿Æ¹§¹Ô¤ª¤Ð¤¢¹§¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤éÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤Ë¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌÀ¼£¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò¶¯¤¯À¸¤¤ë¥·¥Þ¥±¥ó¤Ï»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Î´õË¾¤â°î¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÄ«¤Ë²¹¤â¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Æ±ºî¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀµµ¬¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿´Ç¸î»Õ¤Ç¤¢¤ëÂç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
26Ç¯ÅÙÄ«¥É¥é¼ç±é½÷Í¥¡¢»Ð¤È¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¸«¾å°¦¡õ¾åºä¼ùÎ¤W¼ç±é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×
