¡Úµð¿Í¡Û¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡Ö£µÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×º¸¼ê¼óÄË¤«¤éÉüµ¢¸å½é¤Î¼éÈ÷¡¡£´ÈÖ¤ÏÃÝ²¼×Ò¶õ¡Ä£³·³Àï
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³¡½¥í¥¥Æ¥¯¥ÎÉÙ»³¡Ê£±£³Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢£³·³¤¬¥í¥¥Æ¥¯¥ÎÉÙ»³¤È¹Ô¤¦¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¤ÎÆ±Àï¤Çº¸¼ê¼óÄË¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬¡¢¡Ö£µÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÉüµ¢¸å½é¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯¡££´ÈÖ¤Ë¤Ï¡¢£±£±Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Î£²·³¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦ÃÝ²¼×Ò¶õ¡Ê¤é¤¤¤¢¡ËÆâÌî¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì±¦ÏÓ¡¦¿áÅÄ»ÖÆ»Åê¼ê¤Ç¡¢ÂçÄÅ°½ÌéÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦Í··â¡¡±§ÅÔµÜ
¡¡£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÅÄ¾å
¡¡£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡Ê¿»³
¡¡£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡ÃÝ²¼
¡¡£µÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¡¡£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ÁêÂô
¡¡£·ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡¥Õ¥§¥ê¥¹
¡¡£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ÂçÄÅ
¡¡£¹ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡Âç¾ë¸µ
¡¡Åê¼ê¡¡¿áÅÄ