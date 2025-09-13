９月１３日の中山４Ｒ・清秋ジャンプＳ（障害３歳上オープン、直線芝３２１０メートル＝１３頭立て）は、１番人気のフェーレンベルク（牡５歳、美浦・千葉直人厩舎、父エイシンフラッシュ）が、ゴール前で差し切って障害オープン２勝目を挙げた。高田潤騎手（４４）＝栗東・フリー＝は、歴代単独８位となるＪＲＡ通算障害１６１勝目の節目の白星となった。勝ち時計は３分４１秒３（稍重）。

７番枠から前半で流れに乗って５番手へ。２周目の３コーナーで早くも２番手まで手応え良く位置を押し上げ、直線ではしぶとく脚を使って、先に抜け出したフォージドブリックを頭差とらえた。

高田潤騎手は「先週、今週と金曜日に美浦へ乗りに行きまして、前回も競馬で乗らせてもらっていて癖とかはつかんでいたんですけど、（前走の）新潟の時よりも格段に馬が良くなっているのは感じていました。実際に中山も実績ある馬。今回は（落馬負傷で休業中の）上野（翔）ジョッキーの代打なんですけど、しっかりと次につなげられるいいレースはできたんじゃないかなと思います。まだまだ上積みのある馬だと思いますし、これから重賞路線で活躍してくれると思います」と勝利を振り返った。

自身の記録については「順位は全く知らなかったんですけど、一つ一つたくさんの方々の力を借りて、皆さんのおかげで勝ち星を積み上げてこられました」と喜びをかみ締めた。