◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

陸上の世界選手権の混合１６００メートルリレーで、日本が大ドンデン返しの決勝進出を決めた。

第１組で日本（今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子）は３分１２秒０８の日本新記録をマークしこの組の５位に。全体では９番目だったが、予選第２組のケニアがレーンの内側を踏んだとして失格となり、８番目に繰り上がって、決勝進出が決まった。

レース直後は決勝進出を逃す状況で、悔し涙を流したメンバーたちだったが、ケニア失格のアナウンスが流れると飛び上がってよろこんだ。

井戸は「もう１本走れる、うれしいです」とガッツポーズ。悔し泣きしていた吉津は「チャンスをもらえたので、あとは、どれだけ出し切れるかだと思います」と笑顔に変わった。松本は泣きながら「本当にうれしい。ラスト１本大事に、もう１回、日本新記録更新して頑張りたいと思うので、夜遅いんですけど応援よろしくお願いします」と生放送の視聴者によびかけていた。

日本国籍取得前の５月に日本記録（５１秒７５、丹野麻美）より速い５１秒７１をマークした青木アリエ（日体大）は出場しなかった。