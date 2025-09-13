ママ友「100円高い！」お子様ランチにブチギレた理由｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第11話をごらんください。

お子様ランチのあるカフェに来たはるかたち。メニューを見たりさは、お子様ランチが聞いていた値段より100円高いから、頼まずに私の分を分けっこすると言い出します。たった100円の違いで？とはるかは唖然としてしまいます。

メニューを見たりさは、「聞いていた値段と違う」と騒ぎはじめました。

メニューには、お子様ランチ500円と書かれています。たしかに、はるかは最初にりさを誘ったときに「お子様ランチは400円」と言っていました。

たった100円の差で騒ぎ立てるりさに、引いている様子のはるか。「勘違いだったかも」と謝りますが…。

ランチ1000円を高いと言って渋っていたりさです、案の定、お子様ランチの500円にも文句を言い出しました。聞いていた通り400円だったら、素直に頼んだのでしょうか…。

価値観の違い、あなたは許せる？

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

