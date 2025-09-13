限定400組に対して2000組を超える応募

今年も『スターキャンプ』のシーズンがやってきた。三菱自動車工業（以下、三菱）が開催する三菱ユーザー向けのアウトドアイベント、『スターキャンプ2025 in朝霧高原』のことである。

【画像】2000組を超える応募があった人気イベント！『スターキャンプ2025 in朝霧高原』 全146枚

開催期間は9月6〜7日で、会場は富士山麓の朝霧高原にある広大な施設『ふもとっぱらキャンプ場』。参加数の限定400組に対して2000組を超える応募があったという、ユーザーにとっては狭き門の人気イベントである。



9月6〜7日、三菱が開催するアウトドアイベント『スターキャンプ2025 in朝霧高原』が開催。 平井大介

コンテンツは豊富で『カープログラム』、『サポータープログラム』、『アクティビティプログラム』、そして『タイムプログラム』という大きく４つの分野で構成されている。

順に見ていくと、カープログラムとは試乗体験を指す。『デリカD:5』、『アウトランダーPHEV』、『デリカミニ』、『トライトン』でオフロード走行できる。また、三菱関連イベントでお馴染みの最大軽度45度の急坂登坂の同乗体験も用意され、チーム三菱ラリーアートの増岡浩総監督らがドライバーを務めた。

次いでサポータープログラムでは、ヤマハの楽器部門がカスタネット手作りワークショップやアウトランダーPHEV搭載の最新オーディオシステムの視聴を、また、発動機部門が来年発売予定となる電動モビリティの試乗を行った。

三菱グループ企業のひとつである、三菱重工からは相模原ダイナボアーズの現役選手による親子ラグビー体験会で大きな歓声が上がっていた。タックルなど人とのコンタクトをしないタグラグビーでの体験だ。

また、アフターパーツメーカー25社が出展して、三菱車に特化した最新商品を展示した。

厳しい時代にスターキャンプは9年間中断

アクティビティプログラムでは、ピザづくりやコーヒー豆の焙煎といった食に関する体験を始め、丸太切りやスポーツクライミングが楽しめた。

そして、タイムプログラムは、土曜の夜はキャンプファイヤーとスペシャルライブでゆったりと過ごし、翌朝の日曜朝はラジオ体操と朝ヨガで心と身体をリフレッシュという内容充実のプログラムである。



新型デリカミニを展示。正式デビュー前ということで、注目を浴びていた。 平井大介

以上の全プログラムとキャンプ施設の利用料を含めて、参加費用は1組1万3000円だ。

では、なぜ三菱はこうしたファンイベントに力を注いでいるか。

輸入車関連ではジープやルノーなどがキャンプも交えたファンミーティングを開催しているが、日系メーカーでは本社主導型で定期的に大規模なオートキャンプイベントを実施しているのは現在、三菱だけだ。

その背景を理解するためには、スターキャンプの歴史を振り返る必要がある。

スターキャンプは今から34年前の1991年に始まり1997年まで、長野、静岡、福島、群馬など地方自治体の後援で毎年約1000組が参加していた。

当時は、クロカン（クロスカントリー）人気が根強い時代で『パジェロ』を中心としたイベントだった。だが、三菱が企業として変革が迫られる厳しい社会情勢の中で、その後9年の空白期間がある。

具体的には、一連のリコール隠しが大きな社会問題となり、三菱ブランドがイメージダウンした時期である。

新生スターキャンプが目指すのは『三菱らしさ』の再構築

2007年、三菱は10年ぶりにスターキャンプを再開した。

その立ち上げに携わった三菱関係者によれば、三菱が中長期的な視野で事業再生を進める中で、改めて『三菱らしさ』について社内で議論した結果、『やはりオフロードやアウトドアのイメージが根強い』ことを再認識したという。



2007年の復活以来、コロナ禍には中断もあったが、継続開催されている。 平井大介

そして選ばれたのが、スターキャンプなのだ。

ただし、初代スターキャンプに比べて、ユーザーや様々なサポーター企業とつながりを自然と強化できるようなプログラムを構築していった。

本社主催のスターキャンプが軌道に乗ったことで、2017年からは全国の三菱自動車販売会社単位での開催が増えたという。

ただし、課題もある。一般的に、コアなアウトドア愛好家は所有車を積極的にカスタマイズする傾向があるため、車検対応等の観点から自動車メーカーや正規新車販売店では、アウトドア仕様車の扱いに慎重な姿勢を示すケースが少なくない。

そうしたこともあり、日系メーカー各社が本社主導でのアウトドアキャンプイベント開催に消極的だと言えるかもしれない。

これに対して、三菱はアフターパーツメーカーとの友好関係を地道に築きながら、三菱自動車販売会社でパーツの安全性を見極め、さらにユーザーに対してはパーツ利用の自己責任について十分に説明した上でパーツ販売を実現させている。

この事例で分かるように、三菱らしさとはユーザーファーストだと言えるだろう。スターキャンプはこれからどう進化するのか、三菱ユーザーの期待が膨らむ。