ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¡ÖÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×ÃËÀ·ÝÇ½¿ÍÌÀ¤«¤¹¡¡À¸ÊüÁ÷¤ÇÂçË½¤ì¡Ä»£±Æ¸å¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦53¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÀ¨¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢¼ÂºÝ²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÀ¨¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×¤ÎËÙÆâ·ò¤òµó¤²¤¿¡£²áµî¤ËMX¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤Î¤Ë²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤¦ÂçË½¤ì¤Ç¡Ä¡£¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤Ë¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¡Ä¡×¤È¡È¥Û¥ê¥±¥ó·à¾ì¡É¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÌÜ·â¡£
¡¡¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤òÃ´¤¤¤Ç¤Û¤¦¤¤Ë¤·¤Æ¾²¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢MC¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×ÍÅÄÅ¯Ê¿¤Ï¡Ö´Ñ¤¿´Ñ¤¿¡ª¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¦¥±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÀ¸¤À¤«¤éÎ®¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¡ÊËÙÆâ¤¬¡Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ËÀ¨¤¤ÅÜ¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£